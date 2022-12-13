Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren ilahiyatçı Cemil Kılınç memuriyetten ihraç edildi.

Cemil Kılınç, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktaydı.

Cemil Kılınç kimdir?

Cemil Kılıç, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamlayan Kılınç, İstanbul Küçükköy İmam Hatip Lisesinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi bölümünden mezun oldu.

1998 yılında aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim dalında master eğitimlerine başladı. 1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma açılmış ağır eleştirilerin hedefine girmiştir.