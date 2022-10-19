Cemal Enginyurt, Meclis'te tartıştığı vatandaşa saldırdı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Grup Toplantısı sonrası iktidar kulisinin bahçesinde bir vatandaşla sözlü tartışmaya girdi.

Tartışmanın küfürleşmeye dönmesinin ardından Enginyurt ve yanındaki birkaç kişi AK Parti Grup Toplantısı'nı izlemek için Meclis'e gelen vatandaşı darp etti.

Olayın tutanak altına alındığı ve TBMM Başkanlığı'na iletildiği öğrenildi.

İşte Enginyurt'un ardı arkası kesilmeyen vukuatları...

Canlı yayında gazeteciye dayak

Enginyurt birkaç ay önce de canlı yayında tartıştığı gazeteci Latif Şimşek'i korumasıyla birlikte stüdyoda darp etmişti. Yapılan soruşturmanın ardından Enginyurt'un korumasının tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bakana yumruk

Enginyurt, MHP'de görev aldığı dönemde ise parti yönetimiyle ayrı düşerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Sadi Somuncuoğlu'nun aracının önünü kesmiş ve yaşanan arbedede Somuncuoğlu'nun koruması yumruklanmıştı.

Cezaevinde yattı

Adliyeye intikal eden saldırı tarihe 'töre davası' olarak geçmişti. Somuncuoğlu, Cemal Enginyurt'un kendisine önce "Abi aday ol desteklemezsem şerefsizim" dediğini, aday olduktan sonra ise saldırdığını açıklamıştı. Enginyurt daha sonra 'töre dayağı' davasında 20 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2009 yılında bir süre cezaevinde kalmıştı.

Tanrı Dağları'nda uludu

Agresif tavırları ve birbirinden ilginç çıkışlarıyla sıkça gündem olan Enginyurt'un Tanrı Dağları'nda uluduğu video sosyal medyada çok konuşulmuştu.