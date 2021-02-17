Celal Adan: "Benim tarafım sırtını PYD'ye dayayan alçaklar değil"

Meclis Başkanvekili Celal Adan ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş arasında 'açılış konuşması' tartışması yaşandı. HDP'li Beştaş'a cevap veren Adan, 'Sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sözümün sonuna kadar arkasındayım.' dedi.

PKK terör örgütünün Gara'da 13 vatandaşımızı şehit etmesinin yankıları sürüyor.

Türk milleti acısını yaşarken, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin Meclis'i bilgilendirdi.

TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan da konuya ilişkin bir konuşma yaptı.

"BÖLÜCÜ KATİLLERİN GÜDÜMÜNDEN ÇIKMAYANLAR"

Adan, HDP'nin PKK ile olan ilişkinine, hain saldırıyı PKK'nın adını almayarak kınama yayınlayan partilere tepki gösterdi.

Adan, "Muhalefet olsun iktidar olsun bu milletin bütün vekilleri, bu milletin evlatlarını şehit eden PKK isimli emperyalist maşaya karşı tavır koymalıdır. Nereden geldiği belli olmasına rağmen terör örgütünün adını vermeyenleri milletimiz yakinen takip etmektedir. TBMM Kurtuluş Savaşı'nın karargahı milli iradenin tecelligahıdır. Bu çatının altına giren herkes bu yükümlülüün de altına girmek zorundadır. Terör örgütlerinin vesayetinde siyaset yürütenler, bu yoldan derhal vazgeçmelidir. PKK'nın ölüm saçan namlularını örtmek için Mehmetçik'i suçlayanların dokunulmazlık zırhına bürünerek terörist kalkanı olanların milletimizin gözünde teröristten zerre kadar farkı yoktur. Terörle arasına mesafe koymayanlar, bölücü katillerin güdümünden çıkmayanlar, karanlık ortaklıklar tesis edip el oğuşturanlar, bu saatten sonra milletimizin vicdanında PKK ile aynı muameleyi görecektir." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAYI KABUL EDİLEMEZ BULDUK"

Adan'ın bu sözlerine alınan HDP'liler adına söz alan HDP Grupbaşkanvekili Meral Daniş Beştaş, Adan'ın tarafsızlığı eleştirerek, "Meclis Başkanvekilleri iç tüzüğe göre görevleri belirlenir, onların görevi Mecli'teki bütün milletvekillerinin hukukunu gözetmektir ve terafsız bir şekilde Meclis'i yönetmektir. Bugün girişte yapmış olduğu konuşmayı kabul edilemez bulduğumuzu, ve bu konudaki görüşlerimizi ileriki günlerde paylaşacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

"SIRTINI PYD'YE DAYAYAN ALÇAKLAR..."

Bunun üzerine Adan sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek, "Sayın Beştaş bizim tarafımız bellidir. Türkiye'dir, Türk milletidir. Benim konuşmamda Türkiye'nin birliği vardır, devletin yüceliği vardır, sırtını PYD'ye dayayan alçaklara karşı bir cevap vardır. Bundan rahatsızlık duyduğunuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sözümün sonuna kadar arkasındayım." ifadelerini kullandı.