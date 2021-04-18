AjansHaber.com.tr Dünya Çekya 18 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Çekya 18 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Çekya, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in diplomatların sınır dışı edilme kararını Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine ilettiğini belirten Babiş ayrıca, söz konusu kararının Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile de paylaşıldığını ifade etti.

48 saat içinde ülkeden ayrılmaları istendi

Babiş, diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini de sözlerine ekledi.

2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fas'ın Bayraktar TB2 sipariş verdiği iddia edildi
Merkel Enfeksiyon Yasası için destek istedi
Dendias, Başbakan Miçotakis'ten talimat aldı
Hindistan’da Kovid-19 salgını korkunç boyutlarda
FETÖ'cü isimden 'ABD ordusu' itirafı
Prens Selman'dan Boris Johnson'a mektup!
AYM ülkedeki Kur'an kurslarını kapattı