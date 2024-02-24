Çektiği her filmde mahkemelik olan Mustafa Uslu, Türkiye'yi terk ediyor!

Yapımcısı olduğu hemen her filmde, mahkemelik olan Mustafa Uslu'nun başı yine dertte.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Ayla, Müslüm, Bergen gibi milyonlarca gişe yapan filmlerin yapımcısı olan Mustafa Uslu, ailesiyle birlikte Türkiye’yi terk etme kararı aldığını açıkladı.

Ünlü isimlerin hayat hikayelerini konu alan filmlere yönelmesiyle tanınan Uslu'ya Zeki Müren filmi için merhum sanatçının mirasını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı'ndan onay çıkmadı.

Bunun üzerine Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş 'filmi için kolları sıvayan Uslu'nun 4.5 milyon dolar harcadığını iddia ettiği filmi, Ertaş’ın mirasçılarının 'kişilik haklarının ihlal edildiği' gerekçesiyle açılan dava nedeniyle vizyona giremedi.

Uslu, 'Garip Bülbül Neşet Ertaş 'filmi için çektiği krediyi film vizyona girmeyince ödeyemediğini ve borçları nedeniyle icralık olduğunu duyurdu.

Ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleşme kararı aldıklarını belirten Uslu'nun ödemediği kredinin kim tarafından ödeneceği merak konusu oldu.

Film setlerinden çok, mahkeme koridorlarına girip çıkan Uslu'nun dava sicili ise oldukça kabararık.

Ayla filminde 100 bin lira tazminat ödedi

2017 yapımı "Ayla" filminin proje sahibi ve senaryo yazarı Yiğit Güralp, Güney Kore’de “Koreli Kızım Ayla” belgeselinden etkilenerek bu konuyu kısa metrajlı bir film haline getirmek istedi ve 5 yıllık yoğun bir çalışma yaptı.

Güralp’in bir tanıdığı, hazırladığı kısa filmi izinsiz şekilde Mustafa Uslu’ya izletti. Uslu da Güralp’i arayarak projeye yapımcı sıfatıyla talip olduğunu söyledi.

Taraflar arasında sözleşme imzalandığını belirten Güralp’in avukatları Murat Turhan ve Nihal Çavuş Bal, “Çıkan haberlerde, afişlerde ve filmin internet sitesinde müvekkilin ismine yer verilmemiştir” dedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada; mahkeme, Uslu’nun 75 bin lira ek telif bedeli ile 25 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kahraman Astsubay Dilbirliği'ni dolandırdığı iddiası

Ayla filminde hikâyesi anlatılan Kahraman Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği, “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” iddiasıyla Uslu hakkında dava açmıştı.

Müslüm Gürses'in eşiyle de davalık oldu

Mustafa Uslu, Müslüm Gürses'in o dönemde hayatta olan merhum eşi Muhterem Nur'la da davalık olmuştu. Nur, Uslu'nun film için kendisine herhangi bir telif bedeli ödemediğini belirtmişti.

Müslüm Gürses'e ait olmayan eşyaları, onun eşyasıymış gibi sattı

Filmin ardından düzenlenen bir ödül töreninde, Gürses'in gömleği ve yüzüğü satılmıştı. O eşyaların eşine ait olmadığını öne süren Muhterem Nur, Uslu hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açmıştı.

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarıyla davalık oldu

Mustafa Uslu, 2019 yapımı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde efsane haltercinin kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu ile davalık olmuştu. Esin Süleymanoğlu “Ne babamızın madalyalarının filmde kullanılmasına ne de filmin gösterilmesine iznimiz vardır” diyerek Uslu'ya dava açmıştı.

Bulgar iş insanı ile anlaşmazlığa düştü

Yine aynı filmde, Bulgar İş İnsanı Slvestar Lenenov'la anlaşmazlığa düşen Uslu, Lenenov'un iddiasına göre, 6 milyon liralık alacağını ödemedi.

Erdal Beşikçioğlu ile davalık oldu

Şimdilerde CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı Çiçero filminde Beşikçioğlu ile Mustafa Uslu davalık olmuştu. Beşikçioğlu, ücretinin ödenmediği iddiasıyla Uslu’nun yapım şirketi hakkında 277 bin TL’lik icra takibi başlatmıştı.