Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyünde yaşayan Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştı.

#Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinlerinden Davut Bikeç, askeri helikopterin düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı. pic.twitter.com/RAlL9oOlQs — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 4, 2021

"Karı temizleyerek nefes almasını sağladım"

Olay sırasında bir motor sesi duyduğunu ancak ne olduğunu anlayamadıklarını söyleyen Bikeç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sonra çocuklarımız gelerek helikopterin düştüğünü söyledi. Olay yerine gittiğimizde şehitler vardı. Çok üzgünüm. 4 yaralı vardı. Birinin yanına gittim helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım. Kendine geldi 'İyiyim' dedi. Sonra kırık olabileceğini söyleyerek kıpırdamamasını istedim."

"Ceketimi üşümesin diye üzerine serdim"

Daha sonra diğer yaralının yanına gittiğini vurgulayan Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Onu bulunduğu yerden çıkardık. Sonra sağlık ekipleri geldi. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık" dedi.

10 asker şehit oldu

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı.

Çalışma neticesinde helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada helikopterde bulunan 10 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.