CDC Direktörü Dr. Walensky: ABD'nin sağlık sistemi zayıf

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki COVID-19 vakası ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayılarındaki düşüşün ardından, yeni faaliyet klavuzu yayımladı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky ise ABD sağlık sisteminin "zayıf" olduğuna dikkat çekti. Walensky mart ve nisan aylarının kritik olduğuna işaret etti. Walensky pazartesi günü ABD basınına yaptığı açıklamada "Önümüzdeki iki ay için kritik olan o kadar çok şey var ki. Aşılarımızın ne kadar çabuk yapılacağına karşı başka bir artışımız olup olmayacağına gerçekten de mart ve nisan aylarındaki gidişat belirleyecek" dedi.

"ABD'nin sağlık sistemi zayıf"

Walensky, yerel liderlerin insanları maske takmaya ve birbirlerinden fiziksel olarak uzak durmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve insanlara aşı olmalarını tavsiye edeceklerini umduğunu söyledi.