Çavuşoğlu'ndan NATO'ya S-400 sitemi

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına ilişkin Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini söyleyen Çavuşoğlu, "30 yıldır maalesef bu sorunun çözümü konusunda somut hiçbir öneri gelmedi." dedi ve "Azerbaycan'ın Türkiye'den destek talebi yok ama olursa da destek veririz." diye de ekledi. Stoltenberg ise "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Endişelerimiz var. Çatışmalar bitmeli." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Özellikle İdlib'de NATO'tan Türkiye'ye destek oldu ama müttefiklerin ciddi anlamda engellemesi oldu. Mütteğifimiz Polonya'nın desteği oldu, çok teşekkür ediyoruz. Afganistan'dan apar topar çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Müttefikler arasında samimi bir istişareden sonra karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir müttefik olarak, diğer müttefiklerle olan meselelerimizi NATO'nun gündemine getirmemeye çalışıyoruz. Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylardan sonra Türkiye olarak hem kendi çıkarlarımızı korumak hem de Kıbrıs Türklerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz müttefikler arasında bir kazanın yaşanmasını istemeyiz"

"MÜTTEFİKLER TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VERMESİNLER"

Irak ciddi sorunlarla karşı karşıya. NATO'nun oradaki misyonuna da destek veriyoruz, ama maalesef hayata geçemedi Irak'ın karşı karşıya olduğu sorunlardan dolayı. Libya'da kalıcı ateşkes için sarf ettiğimiz çabalar hakkında bilgi verdik. Destek veremiyorlarsa müttefikler, terör örgütlerine destek vermesinler. Terör listemizdeki örgütlerle angajmana girmeleri kabul edilemez.

"GENEL SEKRETERE SİTEMLERİMİZİ İLETTİK"

Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili üye ülkelere iletmesi için. Patriot ya da başka hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 aldık. Bu elzem ihtiyacımızın karşılanması gerekiyordu. Bunun anlaşılması gerekiyor. Diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda da müttefiklerin zorluk çıkarmaması gerekiyor. NATO'nun yurt dışı misyon ve çalışmalarına en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz.

"ERMENİSTAN'IN YAPTIĞI SAVAŞ SUÇUDUR"

Dağlık Karabağ'daki saldırıların artmasından endişeliyiz. Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Hocalı'da insanları, çocuk kadın demeden nasıl katlettiğini görebilirsiniz. Şimdi önce çatışma hattında hem askerlere hem sivillere saldırdı, birçok sivil şehit oldu. Sıkışan Ermenistan sivilleri hedef alarak füze göndermeye başladı, bu aslında savaş suçudur. Azerbaycan ise kendi topraklarını almak için mücadele ediyor. Tüm uluslararası örgütler ve ülkeler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekleyen açıklamalarda bulunuyor. Bu sorunu çözmek için kurulan Minsk Üçlüsü'nden Fransa, açık açık Ermenistan'a destek veriyor. Hem Türkiye hem de batılı ülkeler olarak buraların toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ermenistan'ın bir an önce buralarda çekilmesi çağrısında herkesin bulunması gerekiyor, 30 yıldır devam ediyor. Ermenistan bu işgalin tadını çıkarıyor. Cesareti nereden buluyorsa Azerbaycan'a saldırıyor, herkesin güçlünün değil, haklının yanında yer alması gerekiyor"

SORU-CEVAP

Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Tarihlerine baktığınızda Hocalı'da 630'dan fazla insanı nasıl katlettiğini görebilirsiniz. Temmuz ayında yine sivillere saldırdılar. Şimdi ise önce çatışma hattında sivil ve askerlere saldırdı. Çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Son günlerde de sıkılan Ermenistan Bakü'ye yakın yerlere saldırıyor. Bu esasen savaş suçudur.

30 yıldır maalesef bu sorunun çözümü konusunda somut hiçbir öneri gelmedi.

Ukrayna, Gürcistan toprak bütünlüğünde güçlü bir şekilde bu ülkelere destek veriyoruz. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz?

Ermenistan'ın bir an önce buradan çekilmesi konusunda herkesin çağrıda bulunması gerekiyor. Ermenistan bu işgalinin tadını çıkarıyor. Herkesin haklının yanında olması gerekiyor.

Azerbaycan'ın Türkiye'den destek talebi yok ama olursa da destek veririz.

Stoltenberg: Durumu çok yakından takip ediyoruz. Endişelerimiz var. Raporları görüyoruz. Siviller hayatlarını kaybediyor. Çatışma riskleri de getiriyor. Altyapılar da hasar görüyor.

Bütün taraflara 'Çatışmaları biran evvel durdurmalılar' mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur

Barışçıl müzakereleri sürdürmeliyiz. Bu çok net bir mesaj olarak geldi. Çatışmanın başından beri bunu bildirdim.