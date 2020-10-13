AjansHaber.com.tr Siyaset "PKK/YPG'ye neden destek veriyorsunuz?"

Çavuşoğlu'ndan İsveçli bakana sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz. Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz. Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz?" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

- Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor.

- Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz.

- Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz.

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