Çavuşoğlu'ndan İsveçli bakana sert tepki

İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşına tepki göstererek "Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Bunu diyemezsiniz. Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz. Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz?" diye konuştu.

"Niye bir kere olsun Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz?



🔹[İsveçli Bakan'a #Yunanistan tepkisi] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Niye mültecileri geri iten Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz?" pic.twitter.com/QHhuNdTLqy — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 13, 2020

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

- Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor.

- Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz.

- Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz.