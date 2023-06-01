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Çavuşoğlu'ndan İsveç’e NATO yanıtı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’e üçlü muhtıradan doğan taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak "Terörizmle mücadelede somut adımlar atın" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin paylaşımda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'un NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'ye yaptığı çağrıya yanıt veren Çavuşoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "İsveçli Dostlarımıza çok net bir mesaj! Üçlü Muhtıra'dan doğan taahhütlerinizi yerine getirin ve terörle mücadelede somut adımlar atın. Gerisi takip edecek." dedi.

 

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