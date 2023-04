Çavuşoğlu'ndan göçmen açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları:

"Bin 834 kişiyi tahliye ettik"

"Sudan'dan tahliyeleri başarıyla sürdürüyoruz. bin 834 kişiyi tahliye ettik. Dönmek isteyen her bir vatandaşımız ile irtibat kuruyoruz."

'Kim bizden yardım istiyorsa inancına veya vatandaşlığına bakmadan getiriyoruz"

"Türkiye iki konuda marka oldu. Bir arabuluculuk, iki tahliye konusunda. Bakanlığımızda bir koordinasyon destek merkezi kurduk. 100 bin vatandaşımızı tahliye ettik covid zamanında. Çok hikayeler var orada. Tüm milletimizin gurur duyacağı başarılar var. Afganistan'da herkes büyükelçiliklerini kapattı. Biz ise ekibimizi yollayıp Afganistan'dan vatandaşlarımızı çıkardık. Diğer çok sayıda ülkenin vatandaşını da getirdik. Ukrayna savaşı başladıktan sonra biz Odessa Başkonsolosluğumuzu açık bıraktık. Bizim kiraladığımız vagonlara başka ülkenin vatandaşlarından da binenler oldu. Onları da getirdik. Bazen yorum görüyorum "Hayırlı olsun 110 tane daha mültecimiz oldu" bunlar olmaz. Ukrayna'dan 18 bin kişiyi getirdik. Bunların içerisinde can Azerbaycan'ımızın can kardeşlerimiz de vardı. Çin'in Wuhan kentinden de tahliyelerimiz oldu. Kim olursa olsun. Kim bizden yardım istiyorsa inancına veya vatandaşlığına bakmadan getiriyoruz. Bu durumlarda ayrımcılık yapamayız. Bu Osmanlı'dan bu yana milletimizin bir özelliği. Halktan kopuk bir politika olamaz."

"Sudan'da sizin çıkarınız ne? Neyi amaçlıyorsunuz?"

"Şimdi bu çatışmayı nasıl durduracağız. Aslında beraberlerdi sonra ayrıldılar. Bazı ülkeler taraf tutuyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani Sudan'dan sizin çıkarınız ne ki? Sudan'da neyi amaçlıyorsunuz? Bu ülkede istikrarsızlık olduktan sonra kimse Sudan'ın nimetlerinden faydalanamaz."

"14 Mayıs'tan sonra göçmenlere yönelik süreci işleteceğiz"

"Bu inisiyatifin amacı Suriye'yi ikna etmek değildir. Biz onları ikna etmek için görüşme yürütmüyoruz. Bizim bu angajmana girmemizin sebebi var. Siyasi süreç tıkandı mı? Evet tıkandı. Siyasi sürecin içerisinde olan ülkelerin hepsi elini ayağı çekti. Kimisi DEAŞ, kimisi PKK diyor. Bu tıkanıklığı aşmanın yolu nedir? BM konseyinin 2254 no'lu kararı. İkinci konuda terörle mücadele. Bize tehdit oluşturuyor. Biz bir terör koridorunun oluşmasını engelledik. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğünü de destekliyoruz. Bunu her zaman vurguluyoruz. Sonuçta terörle mücadele konusunda Suriye'yi bölmeye çalışan ve bize de tehdit oluşturan YPG/PKK'ya karşı destek verilmesi lazım. ABD'nin de bu terör örgütüne verdiği desteği onlarda teyit ediyorlar. Üçüncü konu göçmenler. Göçmenlerin güvenli bir şekilde dönmesi lazım. Şimdi seçime gidiyoruz bu göçmen meselesi bir sorun. Ama burada bir siyasi kaygıyla popülizm yapmamız olmaz. 14 Mayıs'tan sonra biz bu süreci işleteceğiz. Güvenli bir şekilde dönebilmeleri için Suriye rejimi ile iş birliği yapılması gerekiyor. Can güvenliği, eğitim, hastane, yemek, temel ihtiyaçların karşılanması konusunda kimlerle iş yapacağız."

"Biz çekildiğimiz an burada kan gövdeyi götürür'

AB yeniden yapılanmaya girmeyiz diyor. Bunu yapmamız gerekiyor. İnsani yardımlar dahil birçok boyutu var. Eskiden Adana mutabakatı vardı. Bize yönelik herhangi bir terör örgütü Suriye topraklarında bulunmayacaktı. Ama şu anda bunun bir garantisi yok. Şu anda çekildik ne olacak? Terör örgütleri sınırımıza gelecek. Biz çekildiğimiz an burada kan gövdeyi götürür. Çatışmalar olduğu zaman birçok göçmen bizim kapımıza dayanır. "

"İran'a yaptırımın bize faydası ne?"

"İran'a yaptırımın bize faydası ne? Muhalefet yaptırıma 'Evet' diyor, bunun ülkeye faydası yok. Bana biri yaptırımlara katılacağım diye madalya vermeyecek. Ben neden katılayım yaptırım kararına. Biz veya o değil eğer hep birlikte bir yere yaptırım yapılacak bunun uluslararası hukuka uygun olması lazım. BM Güvenlik Konseyi karar aldığı zaman zaten uymak zorundasınız. Bu tarafsızlık politikası herkesin saygı duyduğu ve imrendiği bir politika. Geçen Belek'te esnaf ziyaretindeydim. Esnaf 1 Mayıs'ta Rusların gelmeyeceğini söylüyor. Niye? Çünkü Türkiye yaptırımlara katılacak diye söz dolaşıyor. Başkalarının uyguladığı politikaları takip edersek çok bedeller öderiz."

"Biz oradaki askeri kontrolü bıraksak ne olur? Terör bizim topraklarımıza kayar. Bu durum sürekli oradan Türkiye'ye terör saldırılarına maruz kalmak demektir. Biz çekildiğimiz zaman kan gövdeyi götürür. Mehmetçik orada olmasa PKK/YPG büyük bir göç dalgası başlatır. Muhalefet sorumsuzca konuştuğu için bu gerçekçi değil. Buralarda tam hakimiyeti sağlamak lazım. Bizim Suriye toprak bütünlüğüne saygımız elbette var. Keşke Irak'ta PKK'yı terör örgütü listesine eklese de beraber çaba sarf etsek. Teröre karşı birlik olmalıyız. Türkiye'nin tarafsızlık politikaları herkesin imrendiği bir nokta. Türkiye'nin çıkarına adımlar atılıyor. Tahıl sevkiyatı konusunda ödemeler için Türk bankasının ara buluculuk yapması gündemde. BM ile de temas halindeyiz."

'Almanya'dan beklentimiz kararını gözden geçirmesi'

Sandıklara gidilmesi için çağrı yaptık. Ülkenin yönetilmesinde söz sahibi olunmalı, her seçimde katılım artıyor. Her partinin sandık başında müşahitleri var güvenlik konusunda bir sorun yok. Yurt dışında seçime katılım oranı her seçimde daha da artıyor. Fakat Almanya'nın izin vermemesine çok şaşırdık. Geçmişte böyle bir sorun yaşanmamıştı. Almanya'dan beklentimiz kararını gözden geçirmesi. Bu vatandaşlarımızı bir misyonlarımızın olduğu yere gitmek için neden zorlayalım. Vatandaşlarımızın çok büyük bir memnuniyeti var. Güvenliğin de sağlandığına göre Almanya'nın da izin vermesi gerekiyor.

"Muhalefet her yerde, her platformda Türkiye’yi şikayet ediyor"

"Muhalefet her yerde, her platformda Türkiye'yi şikâyet ediyor. Gerçek dışı ithamlarla suçluyorlar. Türkiye'nin imajı diye bir şey düşünen yok. Yaptırımlara katılmanın bir faydası yok. Aferin Türkiye diyecekler diye neden bir tarafa sırtımı döneyim. 60 sene Avrupa Birliği kapısında bekledik de ne oldu? Üye mi yapıyorlar? Tarafsızlığımızı kaybedersek avantajlarımızı da kaybederiz. Antalya'da çok ciddi bir rağbet var, benim şahsıma değil AK Parti'ye destek görüyoruz. Antalya, ülkesine aşık ve ülkesi için canını veren gerçek milliyetçilerle doludur. Antalyalılar hizmet edeni tutar. HDP ile dolayısıyla PKK ile bir ittifak yaptıklarını saklayamadılar, herkes gördü. Antalya'da CHP'liler tepkili. Antalya'da en iyi liste Cumhur İttifakında. Cumhurbaşkanımıza buradan çok güçlü bir destek vereceğiz."