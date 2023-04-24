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Çavuşoğlu'ndan Biden'ın "Soykırım" açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın 1915 Olaylarıyla ilgili "soykırım" açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."

Biden "Soykırım" dedi

ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

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