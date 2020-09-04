Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;



Doğu Akndeniz’de tek bir hedefimiz var hakkımızı yani Türkiye’nin hakkını aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının hakkını savunmak. Bunu yaparken tüm Akdeniz etrafındaki ülkelerle iş birliği yapacağımızı söylüyoruz. Bu iş birliği olmadığı için bizde kendi faaliyetlerimizi paylaştık.

(NATO’nun tansiyonu düşürme adımı) Çatışma ya da kaza olmaması için bir girişim var.

Teknik düzeyde görüşme için bize sordular, evet dedik.

Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi.

Yunanistan önce olur verdi, sonra vermediğini söyledi.

Yunanistan’ın NATO’yu yalanlaması ibretliktir. Yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisi.

Yunanistan onlarla görüşebilmek için tüm haklarımızdan vazgeçmemizi bekliyorlarsa; bu olmayacak.

Haklı olan diyalogdan kaçmaz ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor.

Yunanistan'ın haksız olduğunu AB ülkeleri de biliyor.

Önkoşulsuz görüşme önerisini Yunanistan kabul etmedi.

Hafter yenildi, Macron ne yapacağını şaşırdı.

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