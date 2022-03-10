Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Antalya Diplomasi Forum'un da resmi Twitter hesabından zirveye ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Masa kuruluyor… Barış ve istikrara vesile olsun." denildi.