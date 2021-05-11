AjansHaber.com.tr Gündem Mısırlı ve Suudi mevkidaşı ile görüştÜ

Çavuşoğlu, Mısırlı ve Suudi Arabistan'lı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Mısırlı mevkidaşı Şükri ile telefonda görüştü. İkili, İsrail'in saldırganlığına karşı atılacak adımları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Mısır Dışişleri Bakanı Sahih Şükri ile telefonda konuştu.

İkili, İsrail'in saldırganlığına karşı atılacak adımları ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda Rusya, Fas, Cezayir, Pakistan ve Filistin dışişleri bakanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fırtına, iç kesimleri yıktı geçti
Sabah yazarı Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı
Yandaş medya için belediyelerden para toplamışlar
Belediyenin aracında kokain ve esrarla yakalandı
Türkiye'den NATO'ya önemli katkı!
Cumhuriyet gazetesinin yalan haberine sert tepki
İsrail terörünü kınamak yerine Türkiye'ye saldırdı