Çavuşoğlu, Mısırlı ve Suudi Arabistan'lı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Mısır Dışişleri Bakanı Sahih Şükri ile telefonda konuştu.

İkili, İsrail'in saldırganlığına karşı atılacak adımları ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, aynı zamanda Rusya, Fas, Cezayir, Pakistan ve Filistin dışişleri bakanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi.