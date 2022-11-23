Çavuşoğlu Fas basınında geniş yer buldu

Fas resmi haber ajansı MAP, Çavuşoğlu’nun “İttifak, BM’nin medeniyetler diyalogu için sadece iyi bir fikir değil, sağlam bir eylem planıdır.” şeklindeki sözlerini manşetine taşıdı.

Haberde, Çavuşoğlu’nun, “bu ittifakın önemli bir rol oynamasını ve inisiyatiflerini en geniş ölçüde genişletmesini ve gerçekleştirmesini sağlayacak araçların sağlanması gerektiğini vurguladığı” belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu’nun, “İslamofobi, anti-Semitizm, anti-Hıristiyanlık, yabancı düşmanlığı, ayrılıkçılık ve aşırıcılık tüm dünyada artarak devam ediyor.” şeklindeki sözlerine yer veren Fas’ın “Alyaoum24” haber sitesi, Dışişleri Bakanı'nın Medeniyetler İttifakı Forumu’nun BM’den 158 üyesiyle destek gören en büyük girişimlerden biri olduğu yönündeki açıklamasına dikkat çekti.

Medeniyetler ittifakının güçlendirilmesi çağrısı ön planda

Fas’ın Maroc24 haber sitesi ise, Çavuşoğlu’nun Medeniyetler İttifakı’nın çatısının güçlendirilmesi ve bu ittifakın toplumlar nezdinde etkisinin artırılmasına ilişkin sözlerine yer vererek, Dışişleri Bakanı'nın foruma katılmasının önemine vurgu yaptı.

Haberde, Çavuşoğlu’nun ayrıca, “Bugün, mevcut neslin tüm yanlış anlama olgularını ve medeniyetimizi zehirleyen tüm bu olguları aşması zordur, ancak belirli bir yerden başlamalıyız.” şeklindeki sözleri aktarıldı.

Öte yandan Fas’ın el-Umk el-Mağribi gazetesi de Çavuşoğlu’nun “Mevcut durum, devletler arası rekabetin yanı sıra aşırılık, fanatizm, ekonomik ve sosyal baskı uygulamaları, suçların artması, İslamofobi ve antisemitizmden kaynaklanan krizlere ve savaşlara tanık oluyor.” şeklindeki sözlerini aktardığı haberinde, Bakan'ın medeniyetler ittifakının güçlendirilmesi çağrısına yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, dün başlayan BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere Fas, Filistin, Lübnan, Libya ve İspanya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Forum bugün sona eriyor

Fas’ın Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılıyor.

İlk defa bir Afrika ülkesinin ev sahipliğinde dün sabah başlayan​​​​​​​ ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın hemen her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan 1000'den fazla aktivist yer alıyor.