Çarşaflı kadına çirkin saldırı

İstanbul Fatih'te satın aldığı telefon kılıfını beğenmeyerek iade etmek isteyen çarşaflı kadın, telefoncu magandanın saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerle yere düşen kadını sürükleyen magandanın dini değerlere de hakaret ettiği duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir grup batandaş olay yerine giderek durumu protesto etti.

Türkiye'nin gündemine oturan çirkin saldırının faili telefoncu ise sessizliğini koruyor.