Çantadan yavru buzağı çıktı

Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Kuşlarbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ellerindeki çanta ile şüpheli hareketlerde bulunan iki kişiyi takibe aldı.

Jandarma ekibini gören 2 şüpheli kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan şüphelilerin çantasından sevimli bir yavru buzağı çıktı.

Yapılan araştırmada buzağının Cumayanı mevkiinden çalındığı ve sahibinin Zeytinköy Muhtarı Yasin Uyan olduğu belirlendi.

Çantanın içinden çıkan sevimli buzağı sahibine teslim edildi.