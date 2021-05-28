AjansHaber.com.tr Dünya Muhabir ne yapacağını şaşırdı

Canlı yayında panik anları! Muhabir ne yapacağını şaşırdı...

17 yıl sonra ilk kez çiftleşmek için yeryüzüne çıkan Kuzey Amerika'ya özgü bir ağustos böceği olarak bilinen 'cicada', canlı yayında haber sunan bir muhabirin yakasına kondu. Böceği fark edince telaşlanan sunucunun ilginç anları sosyal medyada viral oldu. İşte o ilginç görüntüler...

Ağustos böceğinin Kuzey Amerika'ya özgü bir türü olarak bilinen kırmızı gözlü kanatlı böcek 'cicada' 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için yeryüzüne çıktı.

ÖNCE CEKETİNE SONRA OMZUNA TIRMANDI

Bu ilginç böcek CNN International muhabiri Manu Raju'ya ise canlı yayında zor anlar yaşattı. Muhabir tarafından geç fark edilen börek, Raju'nun önce ceketine sonra omzuna tırmandı.

CANLI YAYINDAKİ KOMİK ANLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Hürriyet'in haberine göre birkaç saniye sonra böceği fark eden Raju'nun tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O ana ait görüntüler Twitter Facebook gibi platformarda defalarca kez paylaşılınca Raju istemeden de olsa günün en çok konuşulan ismi oldu.

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