Canlı yayında panik anları! Muhabir ne yapacağını şaşırdı...

Ağustos böceğinin Kuzey Amerika'ya özgü bir türü olarak bilinen kırmızı gözlü kanatlı böcek 'cicada' 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için yeryüzüne çıktı.

ÖNCE CEKETİNE SONRA OMZUNA TIRMANDI

Bu ilginç böcek CNN International muhabiri Manu Raju'ya ise canlı yayında zor anlar yaşattı. Muhabir tarafından geç fark edilen börek, Raju'nun önce ceketine sonra omzuna tırmandı.

CANLI YAYINDAKİ KOMİK ANLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Hürriyet'in haberine göre birkaç saniye sonra böceği fark eden Raju'nun tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O ana ait görüntüler Twitter Facebook gibi platformarda defalarca kez paylaşılınca Raju istemeden de olsa günün en çok konuşulan ismi oldu.

Had an unwelcome visitor try to crawl into my live shot earlier. pic.twitter.com/Pu68z0cWSN