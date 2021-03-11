Canlı yayında konuğun üzerine dev ekran düştü

ESPN kanalında canlı yayınlanan spor programında konuklardan birinin üzerine duvara tam olarak sabitlenmemiş dev ekran düştü. Canlı yayına yansıyan görüntülerde, dev ekranın, konuğun sırtına sertçe çarptığı ve konuğun başını önündeki masaya vurduğu görüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Konuğun hastaneye kaldırıldığı durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Görüntülere, programın sunucusunun meydana gelen kaza sonucu yaşadığı şaşkınlık da yansıdı. Dev ekranın üzerine düşmesi sonucu yaralanan konuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Canlı yayında akıl almaz kaza



🔹ESPN Kolombiya televizyonunda yayınlanan bir spor programı esnasında stüdyodaki dekor yorumcunun üstüne düştü. Programın moderatörü ise apar topar reklama gitti.

🔹Kazanın ardından Oscar Orduz sosyal medya hesaplarından iyi olduğunu duyurdu. pic.twitter.com/pElqapWkdD