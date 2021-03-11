Canlı yayında konuğun üzerine dev ekran düştü
Kolombiya'da canlı yayınlanan bir spor programında, konuklardan birinin üzerine stüdyoda bulunan dev ekran düştü. Korkunç anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan konuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ESPN kanalında canlı yayınlanan spor programında konuklardan birinin üzerine duvara tam olarak sabitlenmemiş dev ekran düştü. Canlı yayına yansıyan görüntülerde, dev ekranın, konuğun sırtına sertçe çarptığı ve konuğun başını önündeki masaya vurduğu görüldü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Konuğun hastaneye kaldırıldığı durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Görüntülere, programın sunucusunun meydana gelen kaza sonucu yaşadığı şaşkınlık da yansıdı. Dev ekranın üzerine düşmesi sonucu yaralanan konuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Canlı yayında akıl almaz kaza— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 11, 2021
🔹ESPN Kolombiya televizyonunda yayınlanan bir spor programı esnasında stüdyodaki dekor yorumcunun üstüne düştü. Programın moderatörü ise apar topar reklama gitti.
🔹Kazanın ardından Oscar Orduz sosyal medya hesaplarından iyi olduğunu duyurdu. pic.twitter.com/pElqapWkdD
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