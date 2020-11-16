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Canlı yayında başına gelmeyen kalmadı

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Jonathan Ashworth, röportaj verirken rüzgarın azizliğine uğradı. Önce şemsiyesi ters döndü ardından ışık üzerine düştü.

Milletvekili Ashworth, röportaj verirken rüzgarın azizliğine uğradı. Önce şemsiyesi ters döndü ardından ışık üzerine düştü.

Bu İşçi Partili Jonathan Ashworth'ın ilk canlı yayın kazası değil.

İşçi Partili milletvekili evinde BBC'ye konuk olduğu programda konuşurken çocukları yayına dahil olmuşlardı.

Jonathan Ashworth, kızlarına televizyonda olduğunu söylerken viral olacağım galiba ifadelerini kullanmıştı.

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