AjansHaber.com.tr Gündem Canlı bomba etkisiz hale getirildi!

Canlı bomba etkisiz hale getirildi!

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde canlı bomba şüphelisi, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

POLİSE DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin "dur" ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi.

BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, 2.5 kilo olduğu öğrenilen bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Teröristin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Polisi tehdit etmişti tutuklandı
Ümitcan Uygun ifade verdi
Burdur'da orman yangını kontrol altına alındı
15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Mersin'de çıkan yangın söndürüldü
Ümitcan Uygun'un ağabeyi gözaltına alındı
Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi