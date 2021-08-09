Canlı bomba etkisiz hale getirildi!

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

POLİSE DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin "dur" ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi.

BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, 2.5 kilo olduğu öğrenilen bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Teröristin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.