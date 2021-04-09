Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Kemal Gülhan koronadan hayatını kaybetti
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Gülhan için mesaj yayınladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
KAFTANCIOĞLU VEDA MESAJI YAYINLADI
Kaftancıoğlu mesai arkadaşı için mesaj yayınladı "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın. Çok ama çok erken sevgili yoldaşım Kemal İstanbul örgütümüzün başı sağolsun..."
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