Canan Kaftancıoğlu'na taciz - tecavüz tepkisi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partisindeki taciz ve tecavüz olaylarını örtbas ettiği ve sessiz kaldığı gerekçesiyle vatandaştan tepki aldı. Kaftancıoğlu ile bir kadın arasında geçen ilginç diyalogun görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Tepkili kadın, Kaftancıoğlu'na "CHP içindeki tecavüz ve taciz olaylarına bir tepkiniz olacak mı? Twitter'dan takip ediyorum, hiç tepkiniz yok" sorusunu yöneltti.

CHP'de taciz ve tecavüz olayları üzerine vatandaşın tepkisi devam ediyor. Parti yöneticileri ve vekiller bu konuda sessiz kalırken, bir vatandaş yaşananları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sordu. İşte Kaftancıoğlu'nun zor anlarına dair gelen son dakika görüntüleri:

CEVAP GELMEDİ

CHP'de taciz ve tecavüz olayları üzerine vatandaşın tepkisi devam ediyor. Parti yöneticileri ve vekiller bu konuda sessiz kalırken, bir vatandaş yaşananları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sordu. Kaftancıoğlu kaçamak cevaplar verdikçe konuya hakim olduğunu söyleyen ve CHP il başkanını zorlayan vatandaş birçok soru sormasına rağmen Kaftancıoğlu'ndan yine de ahlaksız saldırılara karşı net bir tavır ve cevap gelmedi.

Parti yöneticileri ve vekiller bu konuda sessiz kalırken, bir vatandaş CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na "Canan hanım, CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" diye sordu.

Kaftancıoğlu'nun "Elbette" diye cevap vermesi üzerine, soru soran kadın "Twitter'dan takip ediyorum, hiçbir tepkiniz yok" dedi.

"MADEM BU KADAR HASSASSINIZ…"

Kaftancıoğlu, "Çok haklısınız. Tecavüz taciz olaylarına herkesin tepkisi olması lazım. Tepki Twitter'dan değil, tepki kadın kim olursa olsun nerede mağdur olursa olsun, yargıya teslim edilir. Ve o kadının yanında olunur" şekline cevap verdi.

Vatandaş ise "Bunu güzel söylüyorsunuz da… Her konuda tepki gösteriyorsunuz Twitter'da, bu konuda göstermediniz. Mağduru korumak adına dediniz, onu da iki üç gün sonra dediniz. Bu arada 12 tane cinsel taciz ve tecavüz olayları ifşa oldu.

Madem bu kadar hassassınız, Ensar Vakfı'ndaki taciz olayında anında Bakanlık müdahil oldu, anında ceza aldırıldı, 540 yıldır hapis cezasına çaptırıldı ama sizin tepkiniz yıllardır hiç susmuyor" diye konuştu.

“12 kadın CHP’de tacize uğradı, sesiniz çıkmadı, üstelik Maltepe’deki (tecavüzcü) sizin kankanızdı.”



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarını örtbas ettiği ve sessiz kaldığı gerekçesiyle vatandaştan tepki aldı. pic.twitter.com/hVyb8oxv6d — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 7, 2021

"MANİPÜLE ETMEKTE ÇOK USTASINIZ"

Canan Kaftancıoğlu, "Tacizin tecavüzün partisi olmaz. Bakanlığın Ensar ile ilgili alınmış 540 yıllık bir ceza yok" açıklaması üzerine tepkili kadın, "Hayır var. Manipüle etmeyelim. Siz manipüle etmekte çok ustasınız.

Siz olayları kapatmakta çok ustasınız. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl geldi genel başkanlığı, kaset olayını hepiniz biliyorsunuz niye susuyorsunuz. 12 taciz olayı yaşandı bir tane sesiniz çıkmadı? Üstelik Maltepe'deki sizin çok yakın kankanız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.