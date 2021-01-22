Canan Kaftancıoğlu'na hapis şoku!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Gizlice fotoğraf çekmişlerdi

Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 21 Nisan günü CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın aynı partiye üye iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte ikamet ettiği Kuzguncuk'ta bulunan evine giderek evin bahçesini kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve elde ettiği görüntüleri de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.

Canan Kaftancıoğlu suçlamaları kabul etmedi

Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki paylaşımı sonrası Fahrettin Altun'un avukatı savcılığa müracaat edip Kaftancıoğlu'nun paylaştığı bu yazıyı delil olarak göstererek üzerine atılı suçları işlediğini bildirdiği belirtildi. Canan Kaftancıoğlu'nun ise savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.