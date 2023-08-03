Çanakkale’deki baraj tamamen kurudu!
Topraklarının verimliliğiyle bilinen Çanakkale Kumköy'deki baraj tamamen kurudu.
Türkiye, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Bunaltıcı hava, istenmeyen sonuçlar da doğurabiliyor.
Tıpkı İstanbul’a su sağlayan barajlar gibi Çanakkale’de de durum kötü görünüyor.
Su seviyesi azalıyor
Şehre kış aylarında beklenen yağış düşmedi, bu da barajlarda beklenen su seviyesini oluşturmadı.
Barajlardaki su miktarının giderek azaldığı yerlerde kuraklık riski de beraberinde geldi.
Kullanılmayan baraj kurudu
Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu.
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