Çanakkale'de orman yangınına müdahale sürüyor!

Çanakkale'de dün başlayan orman yangını hala sürüyor. 10 köyün boşaltıldığı, 1251 kişinin tahliye edildiği yangında gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam ederken, havanın aydınlanmasıyla birlikte karadan ve havadan müdahale başladı. Çanakkale'deki orman yangınında son durum...

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangından Ulupınar Köyü de etkilendi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangından Yağcılar Köyü de etkilendi.

Bakan Koca: "Yangından 83 kişinin etkilendi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

7 uçak ve 22 helikopterle müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangın nasıl çıktı?

Yangının bir yerleşim yerinin yanındaki bir araziden çıktığını kaydeden Yumaklı, "Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.