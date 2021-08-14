Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve orman işçileri karadan, 3 helikopter ise havadan müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
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