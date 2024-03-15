Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü var!

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da konuyla ilgili bir açıklama yapıp, "Eceabat ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botu battı. Tüm ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT)de sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır" ifadesine yer verdi.

2'Sİ BEBEK 8 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİNE ULAŞILDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 2'si bebek 8 kaçak göçmenin cenazesine ulaşıldı. Kaçak göçmenlerden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2'si de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanları kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştır" denildi.