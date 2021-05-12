AjansHaber.com.tr Gündem Çanakkale'de yangın

Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın

Çanakkale merkezine bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlıÖzbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İsrail Mescid-i Aksa'ya, Özdil hükümete saldırdı
Belediyenin aracında kokain ve esrarla yakalandı
HES uygulamasına girip kart çıkarılacak
Cumhuriyet gazetesinin yalan haberine sert tepki
"İBB 139 milyar TL'lik kaynağı nereye kullandı?"
İsrail'e tepki konvoyundan şikayetçi oldu
İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı