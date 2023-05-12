AjansHaber.com.tr Gündem Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen ve Eritre uyruklu 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan emekliye ve memura zam müjdesi!
Almanya'da 2 Türk vatandaşına silahlı saldırı!
FETÖ imamları uzaktan yönetim modeline geçti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri bir bir sıraladı!
CNBC Türkiye yayın hayatına başlıyor!
Erdoğan'dan terörle mücadele paylaşımı!
Bakan Bilgin'den, Memura zam müjdesi