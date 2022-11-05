Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran ve sabah da süren sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasındaki feribot seferleri de aynı nedenle geçici olarak durduruldu. Diğer hatlarda aksama bulunmuyor.