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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı bölgede, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 lastik bottaki 110 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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