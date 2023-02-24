Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İş dünyasında danışmanlık yapan, öneri ve açıklamalarıyla sürekli gündemde kalan Açık Toplum vakfı ve Türkiye ekonomik ve Sosyal Etüdler Vafı(TÜSES) eski başkanı Can Paker yaşamını yitirdi. Paker'in ölüm haberini, kardeşi Gazeteci Mehmet Barlas'ın eşi Canan Barlas Twitter hesabından duyurdu.

AN PAKER KİMDİR?

Nafiz Can Paker, 1942'de Eskişehir'de doğdu. İstanbul Robert Koleji tamamladıktan sonra, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve doktorasını tamamladı.

TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok kuruluşunun yönetiminde yer aldı. 2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer aldı ve danışma kurulu başkanlığı yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın danışmanlık görevini üstlendi.



Can Paker, 3 nisan 2013 tarihinde AKP hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik ‘Akil İnsanlar’ listesine Doğu Anadolu Bölgesinden girmişti.