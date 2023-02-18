Can kaybı yükselmeye devam ediyor!

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada can kaybının 40 bin 642'ye yükseldiğini söyledi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamalarından satış başları şu şekilde:

"164 bin vatandaşımıza nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Burada depremden etkilenmiş olanlara bir nebze olsun destek olmak. Süreç tamamen bizim tarafımızdan yürütülüyor. E-devletten vatandaşlarımız 10 bin lirayı sorgulayabilirler.

Evini kaybeden vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz; birincisi konteyner ve diğer barınma ikincisi ise kira desteği. E-devlet üzerinden başvurular devam ediyor. 290 bin civarında başvuru var.

274 bin deprem bölgesinde görevlendirilen personel var. Tahliye işlemleri devam ediyor. 430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 720 kişiyi kamu misafirhanelerinde, otellerde ve diğer tesislerde misafir ediyoruz.

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit yapıldı. Burada da çok kısa zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak."