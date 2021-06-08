Can Dündar için Kırmızı Bülten çıkarıldı

MİT tırları davasından ayrılan dosya kapsamında Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Firari olan Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye ya da kolluk güçlerine teslim olması istendi.

Can Dündar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'casusluk' suçlarından Milli İstihbarat Teşkilatı MİT tırları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verilerek, hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

15 GÜN İÇİNDE KOLLUK GÜÇLERİNE TESLİM OLMASI İSTENDİ

Firari olan Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye ya da kolluk güçlerine teslim olması istendi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dava kapsamında Can Dündar'ın Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına el konulmasına da hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, gazetede 29 Mayıs 2015 günü bir haber yayımladı. Haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırlarla Suriye'deki gruplara silah ve cihatçı sevk edildiği iddia edilmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından yargılanmıştı.