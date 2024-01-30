Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü!
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin verdiği karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla tutuklu bulunan Atalay'ın, milletvekilliği düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararı Meclis gündemine alındı. CHP milletvekillerinin verdiği önerge üzerine kapalı oturuma geçildi. Ancak iç tüzük gereği önerge, kapalı oturumda ele alındı. Ret kararı üzerine yeniden açık oturuma geçildi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
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