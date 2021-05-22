Can Ataklı'dan Rizelilere seviyesiz eleştiri

Gazeteci Can Ataklı sabah programında Rizelilere ağır eleştirilerde bulundu. Yayını sırasında hakaretler yağdıran Ataklı'nın bu seviyesiz ve çirkin üslubuna tepki Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır’dan geldi. Bakır, Ataklı'nın Rizelilerden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Gazeteci Can Ataklı sabah programında Rizelilere ağır eleştirilerde bulundu. Yayını sırasında Rizelilerin taklidini de yapan Ataklı'nın bu seviyesiz ve çirkin üslubuna, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır tepki gösterdi.

“Sonu çok kötü olacak. Sokağa çıkamayacaksınız.. Çünkü Silivri dolacak.”



🔹Muhalefet yandaşı Can Ataklı, Başkan Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzeten Meral Akşener’e tepki gösterdiği için AK Partilileri ve Rizelileri tehdit etti pic.twitter.com/1t3JKcvqmu — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 22, 2021

Tele 1 ekranlarında Güne Başlıyor programında Rizelilere ağır hakaretler eden Can Ataklı, Rize ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i protesto eden vatandaşları seviyesiz bir üslupla eleştirdi. Ataklı "Bir sürü sersem sepelek adam sokakta" söyleminin ardından, "sonu çok kötü olacak" diye dalga geçercesine "sokağa çıkmayacaksınız" diye Rize halkına tehditler savurdu. Tepki gösteren vatandaşların taklidini de yapan Ataklı, çirkin üslubunu sürdürmekle de kalmadı, İkizdere’de Meral Akşener’e soru soran vatandaşı kiralık olarak kamuoyuna yansıttı.

Rizelilere karşı çirkin bir üslupla ağır eleştirilerde bulunan gazeteci Can Ataklı’ya tepki gösteren Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Ataklı’nın Rizelilerden özür dilemesi gerektiğini ifade etti.