Can Ataklı'dan darbe itirafı: "Ulaştığım bazı bilgiler var"

Türkiye'de siyasal iktidara ve devlete karşı emekli amiraller marifetiyle girişilen darbe tehditli bildirinin ardından muhalif cenahtan bir itiraf daha geldi. Can Ataklı YouTube kanalında, "Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var." sözlerini kullandı.

Türkiye bir haftadır darbe tehditli bildiriyi tartışıyor. Muhalefet "bundan darbe çıkmaz" savunması yaparken, devletin üst düzey yetkilileri 104 emekli amiralin yaydığı bildiriyi darbenin önsözü olarak görüyor.

Emekli amirallerin kişisel bilgilerinde ortaya çıkan CHP ve uluslararası örgütler ile bağlantıları ve bildiri metnindeki tehditvari söylemleri birleştirince bir kıpırdanma yaşandığı üzerinde durulmaya başlandı.

Tüm bu gelişmeler ışığında kanalında açıklamalarda bulunan muhalif sunucu Can Ataklı, darbe itirafında bulundu.

"DARBENİN İŞARET FİŞEĞİ OLABİLİR"

Ataklı, ''Bu amirallerin darbe yapamayacağı ortada ama şu lafı söylemek istemiyorum: 'Ya amiraller darbe mi yapacak.' Hayır amiralller yapmazlar. Ama bir darbenin işaret fişeği olabilir. Öncelik hazırlığı olabilir. Olabilir mi? Evet olabilir. Geçmişimizde buna benzer olaylar olmuştur. Emekli diye tamamen her şeyden kopmuş falan değil. Bu gerçek mi evet. Ancak, bu Türkiye'de bir darbe ihtimali olmadığını göstermiyor.

DARBEYİ YAPABİLECEK GÜÇ VAR

Burada benim de aklımın almadığı gerçekten darbeyi yapabilecek güçte kimse var mı? İşin özü itibariyle baktığınızda evet var. Neden? Çünkü silahlı bir güç varsa öyle yada böyle yapabilir.

BAZI BİLGİLER VAR

Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var.'' sözlerini sarf etti.