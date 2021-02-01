Can Ataklı: "PYD'ye terör örgütü diyemem"

TSK'nın Afrin, Tel Abyat ve Resulayn'da harekat düzenlediği Suriye PKK'sı ile ilgili konuşan Can Ataklı'nın sözleri şaşırttı.

Elimde belge yok

Daha önce darbe iması ile gündeme gelen ve tepkilere neden olan Tele1 televizyonu sunucusu Can Ataklı programda PYD ile ilgili yorum yaparken "PYD'ye terörist diyemem, adam mi öldürdü bomba mı patlattı" ifadelerini kullandı.

Ataklı açıklamasında; "AK Parti'den başka PYD'ye terörist diyen yok. Sen de demiyorsun, bunun herhalde hesabını soracaklar. AK Parti'nin terörist dediğine terörist demeye mecburiyetimiz yok." dedi.

Tele1 sunucusu Can Ataklı, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD için "terör örgütü" diyemedi!



Ataklı: "AK Parti'nin ‘terörist’ dediğine ‘terörist’ deme mecburiyetimiz yok. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum" pic.twitter.com/K3EWQaZR21 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 31, 2021

PYD terörist mi bilmiyorum

"Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya saldırdı mı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani. Ama belli ki AK Parti hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok" dedi.