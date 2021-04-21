Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Vedat Bilgin atandı. Peki ama Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında, görevleri neler? İşte Vedat Bilgin hakkında bilgiler...

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.

Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.