AjansHaber.com.tr Dünya California’da yeni mutasyon paniği

California’da koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddiası

ABD’nin California eyaletinde koronavirüsün daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği iddia edildi.

California San Francisco Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, koronavirüsün daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni türünün bulunduğu öne sürüldü.

Araştırma ekibi, 1 Eylül 2020-29 Ocak 2021 arasında eyaletin 44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda "B.1.427/B.1.429" veya "20C/L452R" adı verilen yeni bir türün keşfedildiği ve bu türün İngiltere ve Güney Amerika’da ilk kez ortaya çıkan türlerden farklı bir mutasyon modeli sergilediği açıklandı.

Araştırma sonucu ilerleyen günlerde paylaşılacak

San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırmanın sonucu ilerleyen günlerde paylaşılacak.

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