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Çağlayan Adliyesi'nde kendine zarar veren adama polis müdahale etti

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde sinir krizi geçiren bir şahıs, vücuduna falçatayla zarar verdi. Şahıs kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Adliyesi C kapısı girişinde x-ray cihazında alarm veren bir vatandaş, güvenlik görevlilerinin tekrar geçmesini istemesi üzerine, cebinden falçata çıkarıp kendisini kesti. Bir süre kimseyi yanına yaklaştırmayan ve isminin Murat Ateş olduğu öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

KENDİSİNİ GÖĞSÜNDEN YARALADI

Adliye'nin danışma bölümünde elinde falçatayla yarı çıplak halde bulunan şahıs, çevresinde toplanan kalabalığa dönüp bir süre bağırdı. Göğsünden kendisini kesen şahıs, polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrasında adliye karakoluna götürüldü.

 

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