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C-130E/B uçağının modernizasyonu tamamlanarak TSK'ya teslim edildi

TUSAŞ, sekizinci C-130E/B uçağının modernizasyonunu tamamlayarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından C-130E/B'nin modernizasyon sürecinin anlatıldığı bir video paylaşarak, "Başkanlığımız tarafından yürütülen C-130E/B uçaklarının Aviyonik Modernizasyonu-ERCİYES Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından uluslararası seyrüsefer ihtiyaçlarına uyumlu sistemlerle donatılarak modernizasyonu ve test uçuşları tamamlanan sekizinci uçağımız HvKK'ya teslim edildi." diye yazdı.

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