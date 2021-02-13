C-130E/B uçağının modernizasyonu tamamlanarak TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından C-130E/B'nin modernizasyon sürecinin anlatıldığı bir video paylaşarak, "Başkanlığımız tarafından yürütülen C-130E/B uçaklarının Aviyonik Modernizasyonu-ERCİYES Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından uluslararası seyrüsefer ihtiyaçlarına uyumlu sistemlerle donatılarak modernizasyonu ve test uçuşları tamamlanan sekizinci uçağımız HvKK'ya teslim edildi." diye yazdı.