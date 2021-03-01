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Buz ve karlarla kaplı şehir: Vorkuta​​​​​​​

Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. Her geçen yıl artan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi.

Her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

Vorkuta’ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve uzun süredir park halinde bulunan bir şantiyeye ait iş makineleri, yağan kar ve fırtına nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

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