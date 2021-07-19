Büyükşen çifti cinayetinde yeni detaylar

Büyükşen çifti cinayetinde sağ kurtulan Büşra, yaşadıklarını anlattı.

Olay, 3 yıl önce Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan eve girdi. Emekli memur Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.

Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan, daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp kaçan genç kız, komşusunun yardımıyla jandarmaya gitti.

İhbar üzerine eve giden ekipler, Büyükşen çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Jandarma, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasındaki Esra T'nin, Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K'nin eski sevgilisi olduğu öğrenildi.

Esra T. gencin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını, bu nedenle aileye zarar vermek istediğini anlattı.

Şimdiki erkek arkadaşı Abdullah B. de 2 kiralık katil tuttu.

Ancak kiralık katiller, kendilerine verilen adresi karıştırıp yanlışlıkla Büyükşen çiftini öldürdü.

Abdullah B. ve Esra T. ile onlara yardım eden 2 kuzen tutuklandı.

Diğer 21 kişi serbest bırakıldı. Kiralık katillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

''KATİL BİZLE ALAKASI OLMAYAN BİR İNSAN''

Saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen, yaşananların ardından konuştu.

Büyükşen, olayın başından itibaren yaşananları doğru olarak anlattığını, ancak birçok kişinin kendisine inanmadığını belirtti. Büyükşen, ''Yardımcı olmaya çalıştım; ama katil, bırakın annemle babamı, bizim köyle alakası olmayan, bağlantısı olmayan bir insan. Elimden geldiğince yardımcı olmaya, hatırlamaya çalıştım. Ancak buna rağmen olayın çözülmüş olması mucizevi bir şey” dedi.

3 yıldır baskı altında olduğunu ve çok zor bir süreç yaşadığını belirten Büyükşen, ''Bana, 'Sen çok film izliyorsun' diyenler oldu, 'Tutturdun bir türküyü' diyenler oldu.' Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat' diyen oldu. 'Keşke sende ölseydin', diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum'' diye konuştu.

''AİLEMLE BİR ARAYA GELDİK''

Olayın aydınlanmasının ardından iki ağabeyiyle bir araya geldiklerini ifade eden Büşra Büyükşen, ''Bu süreç bizim için daha güzel geçecek. Güçlü duracağız. En azından belirsizlik ortadan kalktı. Şu an davayı bekliyoruz. Bu süreçte beraber olacağız, dik duracağız, her zamanki gibi'' dedi.

‘BURUK BİR SEVİNÇ VAR’

3 yıldır sosyal medya ve televizyon programlarında annesi ve babasının katillerini bulmaya çalışan Doktor Osman Büyükşen ise, ''Anne ve babamın katillerini azmettirenler içeri girdiği için buruk bir sevinç var. Çünkü süreç bizim için çok zorlu geçti, bir bilinmezlikle beraber acı ve öfkeyle yaşamak bunu da iki kat yaşamak hem annem hem babam için yaşamak gerçekten zordu'' diye konuştu.

‘AYRILIKLAR VE KAVGALAR OLDU’

3 yıl boyunca ister istemez kardeşleri arasında ayrılıklar yaşadığını hatırlatan Osman Büyükşen, ''Olaydan sonra, bir süre kardeşlerimle beraber olmaya çalıştım; ama ister istemez içimdeki şüpheler, cinayet çözülemediği için daha da arttı. Ayrılıklar oldu, kavgalar oldu. Büyük zan altında kalan kişiler ve aileler oldu. Bundan sonraki süreçte yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Anne ve babamızın katillerinin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

‘İTİRAFLA OLAY TESCİLLENMİŞTİR’

Kiralık katillerin 300-400 metre ilerideki evde cinayeti işleyeceklerinin ortayı çıktığını belirten Büyükşen, şöyle konuştu:

''Süreçti ilgili dosyada gizlilik kararı olduğu için bazı detayla hala bizimle paylaşılmadı. Fakat bizim evimizin 300-400 metre uzaklıktaki bir evde işlenmesi düşülen cinayet adres veya ev tarifinin yanlış yapılması ya da yanlış anlaşılması nedeniyle o gün o saatlerde anne ve babamın içerisinde bulunduğu eve girip, normalde başka bir anne ve babayı öldürecekken anne ve babamı öldürüyor. Bu olay uzun bir süredir araştırılmakta, teknik takip yapılmakta ve bunun nihayetinde bir itirafla bu olay tescillenmiştir.''



‘KATİL VE AZMETTİRENLER NET BİR ŞEKİLDE BELLİDİR’

Büyükşen, katil ve azmettirenlerin belli olduğunu ve artık bu olayla ilgili sosyal medyada spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti.

Büyükşen, ''Sadece anne ve babamın katili kimse o kişi ortaya çıksın istedim. Cinayet sebepleri arasında bir kiralık katilin başka bir adrese girip anne ve babayı girip öldürmesi belki de en son az düşünülecek sebeplerden bir tanesidir. Belki buna inanamadıkları için belki de bazı çıktığımız programlarda, bazı sebeplerden daha fazla cinayet sebebi olabileceğini düşündükleri için buna inanmayabilirler. Ama şu olay net ki, jandarma teknik takibiyle, itirafıyla netleşmiş durumdadır. Katiller ve azmettirenler net bir şekilde bellidir'' dedi.

‘CİNAYET DOSYASI UÇURUMUN KENARINDAN ALINDI’

Anne ve babasının katilleri ile azmettirenlerin bulunmasında emeği geçen Cumhuriyet Savcılarına ve jandarmaya teşekkür eden Büyükşen, ''Ben dosyası uçurumun kenarından alıp belirli bir konuma getiren şu anki dosya savcımıza ve bu konuyu uzun süredir araştıran jandarmadaki o kucakladığım iki üç jandarma komutanımızı ve İsmil Karakol Komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Zan altında kalan, töhmet altına kalanları kurtardılar'' diye konuştu.