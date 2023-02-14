Deprem bölgesinde salgını önlemek için dezenfeksiyon çalışması başlatıldı

Ankara Büyükşehir belediyesi deprem bölgesinde salgın riskine karşı başladığı temizlik çalışmalarına ilaçlamayı da ekledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile BelPLAS AŞ ortaklığında depremzedelerin kaldıkları bölgelerde dezenfeksiyon ve kemirgen ilaçlama çalışması yapacak ekipler yola çıktı.

BÖLGELERDE DEZENFEKSİYON VE İLAÇLAMA YAPILACAK

Hatay’ın merkezinde ANFA ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri salgın riskine karşı temizlik çalışmalarını sürdürürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi bölgeye ASKİ’de üretilen yüzey temizleme ürünlerini sevk etmeye başladı.

Depremzede vatandaşların kaldığı bölgelerde de hijyenin sağlanabilmesi ve kanalizasyonların devreden çıkarak taşması nedeniyle ortaya çıkan haşere ve kemirgenlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan ve Adıyaman başta olmak üzere birçok bölgede 10 araç ve 20 uzman ilaçlama personeli çalışma yapacak.