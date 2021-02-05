Büyükerşen’in kaçak villasına 38 bin lira ceza

Seyhan Büyükerşen, Tepebaşı'na bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki kaçak durumdaki evine "Yapı Kayıt Belgesi" almak için 25 Ekim 2018'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Büyükerşen başvurusunda 4 bin 199 metrekare arazi üzerindeki 148 metrekare alanı kapsayan evin, 31 Aralık 2017'den önce inşa edildiğini bildirdi. Beyan üzerine Büyükerşen'in evine "Yapı Kayıt Belgesi" verildi.

Başvuruları tek tek inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükerşen'in başvurusunu da mercek altına aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uydu görüntülerini incelemesi ile 2019'da inşa edilen kaçak villanın 2017'de yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıktı. Tepebaşı Belediyesi'nin kaçak villaya, 'İmar dışı kaçak yapılaşma' yaptığı gerekçesiyle 38 bin lira para cezası kesildiği. yapıya ruhsat alınmaması veya ilgili teknik şartları karşılamaması durumunda yıkılacağı belirtildi.

Tepebaşı Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Orhan Durmuş, "Kanunu uygulamakla görevli hem de bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu yaptığı asla hoş görülemez" dedi.