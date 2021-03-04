Büyükelçilerden şehit askerler için taziye mesajı

Türkiye'deki yabancı misyonlar, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Büyükelçiliği olarak, Bitlis’teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz" açıklamasında bulundu.

"Tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, şunları söyledi:

"Bitlis’te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye’nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını belirterek, "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz" mesajını paylaştı.

"Türk halkının yanındayız"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, "Türkiye ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan acı hadise dolayısıyla Türkiye Devleti, halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diler; Yüce Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet; yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Sybiha, mesajında "Türkiye’nin başı sağ olsun!" açıklamasını yaptı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter hesabından yapılan paylaşımda, helikopter kazası haberinin acıyla öğrenildiği belirtilerek, "Bu üzücü anda Türk halkının yanındayız, hayatını yitirenlerin ailelerine kalben başsağlığı diliyoruz" denildi.