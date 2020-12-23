Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya, Afganistan, Portekiz, Kore Cumhuriyeti ve El Salvador Büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabullerde, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik ve El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Yorumlar